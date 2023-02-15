Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и помощником госсекретаря США

БАКУ /Trend/ - 15 февраля 2023 года состоялся очередной телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как сообщили Trend в среду в министерстве иностранных дел, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и перспективы переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что в соответствии с трехсторонним заявлением Азербайджан гарантирует безопасность граждан, транспортных средств и грузов на Лачинской дороге. Глава МИД также подчеркнул, что армянская сторона злоупотребляет Лачинской дорогой, используя ее для незаконной экономической деятельности, ротации армянских военнослужащих, перевозки мин. Кроме того, он отметил, что законные требования протестующих на Лачинской дороге до сих пор не выполнены, добавив, что утверждения о якобы "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе не имеют под собой никаких оснований.

Министр также привлек внимание к тому, что Армения прибегает к манипуляциям в переговорном процессе по мирному договору.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.