Успешно развивается межпарламентское сотрудничество между Азербайджаном и Литвой - замминистра

БАКУ /Trend/ - В настоящее время успешно развивается также межпарламентское сотрудничество между Азербайджаном и Литвой.

Как передает в среду Trend, об этом 15 февраля сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на мероприятии по случаю 105-й годовщины Дня восстановления Литовского государства.

Он отметил большое значение для развития межпарламентского сотрудничества между обеими странами визита председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой в Литву.

"Договоренности, достигнутые в рамках официального визита Президента Литвы Гитанаса Науседы в 2022 году в Азербайджан, подписанные многочисленные документы, азербайджано-литовский бизнес-форум способствовали расширению наших отношений и определению новых направлений нашего сотрудничества", - добавил замминистра.

Он также отметил, что дискуссии, состоявшиеся в этом году на встрече в Давосе, имеют особое значение с точки зрения будущего развития отношений между Азербайджаном и Литвой.