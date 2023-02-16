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Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов в Турции еще 38 тел (ВИДЕО)

Политика Материалы 16 февраля 2023 09:36 (UTC +04:00)
Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов в Турции еще 38 тел (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева находящиеся в Турции спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) непрерывно продолжают поисково-спасательные операции по ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Как сообщили Trend в четверг в МЧС Азербайджана, до сих пор азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения были спасены 53 человека, извлечены и переданы в соответствующие органы тела 729 (38 за последние сутки) человек.

Поисково-спасательные работы с привлечением специальной техники, а также специально обученных собак продолжаются.

О ходе спасательных операций будет предоставлена дополнительная информация.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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