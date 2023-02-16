По поручению Первой леди Мехрибан Алиевой сегодня утром в Турцию вылетел еще один самолет с гуманитарной помощью (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Первой леди Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой утром 16 февраля в Турцию, в зону разрушительного землетрясения, вылетел еще один самолет с гуманитарной помощью.

Как передает в четверг Trend, на воздушном судне, с гуманитарной помощью общим весом 105 тонн, в братскую страну будут доставлены обогреватели и палатки, которые больше всего нужны пострадавшим сейчас - в холодные зимние месяцы.

Отметим, что и вчера в зону бедствия самолетом с гуманитарной помощью были доставлены палатки и обогреватели.

Напомним, что по поручению Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой с 9 февраля Фонд Гейдара Алиева направляет в Турцию самолеты с гуманитарной помощью. В рамках этой помощи пострадавшим от землетрясения были доставлены различные лекарственные препараты, медицинские принадлежности и оборудование, теплая одежда, палатки с обогревателями, генераторы, радиаторы, уличные обогреватели, калориферы на дизельном топливе, оборудование и принадлежности для поддержки поисково-спасательных работ.

(Перевод: Фидан Мустафаева)