Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Литвы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Литвы Гитанасу Науседе по случаю национального праздника этой страны.

"Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Литовской Республики.

Отношения между Азербайджаном и Литвой имеют хорошие традиции и мы придаем особое значение их развитию.

С удовлетворением вспоминаю нашу с Вами встречу в Давосе в прошлом месяце и проведенный обмен мнениями. Считаю, что в настоящее время сформировались хорошие возможности для расширения отношений между нашими странами в различных сферах, определения новых направлений нашего сотрудничества.

Верю, что азербайджано-литовские связи и наше взаимовыгодное сотрудничество и впредь будут развиваться и укрепляться как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Литвы – постоянного мира и процветания", - говорится в письме.