Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение развитию отношений с Литвой

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Литвой имеют хорошие традиции и мы придаем особое значение их развитию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Президенту Литвы Гитанасу Науседе по случаю национального праздника этой страны.

"С удовлетворением вспоминаю нашу с Вами встречу в Давосе в прошлом месяце и проведенный обмен мнениями. Считаю, что в настоящее время сформировались хорошие возможности для расширения отношений между нашими странами в различных сферах, определения новых направлений нашего сотрудничества.

Верю, что азербайджано-литовские связи и наше взаимовыгодное сотрудничество и впредь будут развиваться и укрепляться как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза", - говорится в письме.