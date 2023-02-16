Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 16 февраля 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора была обсуждена текущая ситуация в Турции по спасательным операциям и работам, проводящимся на территориях, пострадавших в результате землетрясения, повлекшего большие человеческие жертвы.

Министр Джейхун Байрамов еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в результате землетрясения, пожелал исцеления пострадавшим. Он отметил, что Азербайджан, как и всегда, находится рядом с братской Турцией и продолжит свою поддержку в ликвидации последствий землетрясения, а также выразил уверенность в том, что братская Турция преодолеет это тяжелое испытание.

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подробно рассказал о последней ситуации в зоне землетрясения, ходе спасательных операций.

Также состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)