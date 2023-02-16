Азербайджан становится центром международной торговли и инвестиций - The Daily Telegraph

БАКУ /Trend/ - Азербайджан становится многообещающим центром международной торговли и инвестиций, благодаря соглашениям о свободной торговле и отличным транспортным связям.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в британской ежедневной газете The Daily Telegraph.

В статье отмечается, что Азербайджан, выходя за рамки нефтегазового сотрудничества, создает возможности для британского бизнеса в областях "зеленой" энергетики, технологий, кибербезопасности и здравоохранения.

"Великобритания является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджан. 450 британских компаний уже присутствуют на азербайджанском рынке, включая крупнейшую из них за последние три десятилетия - bp. Однако потенциал для расширения очевиден", - отмечают авторы.

При этом, как подчеркивается в статье, экспорт нефти и газа по-прежнему составляет около 50 процентов ВВП страны, однако Азербайджан быстро развивает свой ненефтяной сектор, и, более того, правительство взяло на себя обязательство финансировать проекты в области возобновляемой энергетики, в результате которых общая мощность проектов составит 1 500 МВт, обеспечивая 30 процентов выработки возобновляемой энергии к 2030 году.

"Помимо энергетики, Азербайджан стремительно развивается в других секторах. Сектор ИКТ и коммуникаций продемонстрировал рекордный рост во время пандемии - 15,5-процентный, за первые три квартала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Такие сферы, как кибербезопасность и инфраструктура так же открывают широкие возможности для британского бизнеса", - отмечается в статье.

Авторы добавили, что специалисты из Великобритании могут быть очень полезны и медицинскому сектору Азербайджана со своим опытом в сфере услуг и технологий.