В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана установило в Кахраманмараше очередной палаточный городок.

Как сообщает в четверг Trend, силы МЧС осуществили установку палаток, которые, как сообщалось ранее, по поручению Президента Ильхама Алиева были отправлены МЧС в братскую Турцию для поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения.

Так, силами МЧС во дворе Университета Сютчу Имам в Кахраманмараше разбит очередной палаточный городок из 300 палаток. В палаточном городке созданы необходимые условия для проживания, в том числе создана мобильная полевая кухня.

(Перевод: Фидан Мустафаева)