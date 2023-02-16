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В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 16 февраля 2023 17:57 (UTC +04:00)
В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана установило в Кахраманмараше очередной палаточный городок.

Как сообщает в четверг Trend, силы МЧС осуществили установку палаток, которые, как сообщалось ранее, по поручению Президента Ильхама Алиева были отправлены МЧС в братскую Турцию для поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения.

Так, силами МЧС во дворе Университета Сютчу Имам в Кахраманмараше разбит очередной палаточный городок из 300 палаток. В палаточном городке созданы необходимые условия для проживания, в том числе создана мобильная полевая кухня.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок (ФОТО/ВИДЕО)
В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок (ФОТО/ВИДЕО)
В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок (ФОТО/ВИДЕО)
В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок (ФОТО/ВИДЕО)
В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок (ФОТО/ВИДЕО)
В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок (ФОТО/ВИДЕО)
В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок (ФОТО/ВИДЕО)
В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок (ФОТО/ВИДЕО)
В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок (ФОТО/ВИДЕО)
В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок (ФОТО/ВИДЕО)
В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок (ФОТО/ВИДЕО)
В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок (ФОТО/ВИДЕО)
В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок (ФОТО/ВИДЕО)
В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок (ФОТО/ВИДЕО)
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