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Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 16 февраля 2023 18:05 (UTC +04:00)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в рамках реформ, проводимых в азербайджанской армии, продолжается реализация мер по созданию современной военной инфраструктуры и повышению боеготовности подразделений, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства ознакомились с ходом работ, проводимых на нескольких военных объектах, строящихся на освобожденных территориях. Было доложено, что для организации служебно-боевой деятельности личного состава на высоком уровне здесь строятся здание штаба, казарма, служебные помещения, банно-прачечный комплекс, медицинский пункт и другие объекты инфраструктуры, а также жилой дом для военнослужащих и членов их семей. Отмечалось, что все объекты предусмотрено оснастить современным оборудованием.

Проверив ход строительных работ, министр обороны дал соответствующие поручения по качественному ведению и своевременному завершению строительства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
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