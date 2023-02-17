Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов в Турции еще 12 тел (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов в Турции еще 12 тел.

Об этом сообщили в пятницу Trend в МЧС Азербайджана.

Так, азербайджанские спасатели спасли из-под обломков в Кахраманмараше, сильно пострадавшем от землетрясения 53 человека, извлечены и переданы в соответствующие органы тела 741 человека.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)