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Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 17 февраля 2023 11:53 (UTC +04:00)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева в рамках проводимых в азербайджанской армии реформ продолжаются мероприятия, направленные на улучшение социально-бытовых условий личного состава, а также повышение боевой готовности подразделений, сообщает в пятницу Trend, со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили служебно-боевую деятельность воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

Новость обновляется

Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
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