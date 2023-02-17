Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева в рамках проводимых в азербайджанской армии реформ продолжаются мероприятия, направленные на улучшение социально-бытовых условий личного состава, а также повышение боевой готовности подразделений, сообщает в пятницу Trend, со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили служебно-боевую деятельность воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

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