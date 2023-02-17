Проверена боевая деятельность подразделений Вооруженных сил на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева в рамках проводимых в азербайджанской армии реформ продолжаются мероприятия, направленные на улучшение социально-бытовых условий личного состава, а также повышение боевой готовности подразделений, сообщает в пятницу Trend, со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили служебно-боевую деятельность воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

Прибыв на боевые позиции, министр обороны заслушал доклады об оперативной обстановке. Было отмечено, что на позициях, оснащенных современным техническим оборудованием, непрерывно отслеживаются все действия противника.

На встрече с личным составом министр высоко оценил боевой дух и морально-психологическую готовность военнослужащих. Перед командованием были поставлены конкретные задачи по более качественной организации и несению боевого дежурства, а также повышению бдительности личного состава.

Пообщавшись с личным составом за чаепитием, генерал-полковник Гасанов поинтересовался нуждами военнослужащих.

Затем руководящий состав Министерства обороны посетил другую воинскую часть и ознакомился с созданными в ней условиями.

Было отмечено, что благодаря вниманию и заботе Верховного Главнокомандующего здесь создана вся необходимая инфраструктура для поддержания боеспособности воинских частей на высоком уровне.

После ознакомления с условиями, созданными в воинской части, генерал-полковник Гасанов пообедал с личным составом.

В заключение министр обороны в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего дал указания о поддержании высокого уровня боевой готовности и улучшении социально-бытовых условий военнослужащих.

(Перевод: Фидан Мустафаева)