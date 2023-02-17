Азербайджанский народ воспринимает землетрясение в Турции как свою трагедию - Сахиба Гафарова (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:54)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ воспринимает землетрясение в Турции как свою трагедию и мобилизовал все силы для оказания помощи в ликвидации последствий катастрофы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана сказала спикер Сахиба Гафарова.

Она подчеркнула, что в настоящее время мы наблюдаем новые примеры братских отношений между двумя народами.

“Единство Родины и воли, проявляющееся как на межгосударственном, так и на уровне глав государств и людей, еще раз доказало, что Азербайджан и Турция - "одна нация, два государства". Можно с уверенностью сказать, что Турция как могущественное государство скоро залечит раны, нанесенные катастрофой, и с честью выйдет из этого испытания",- сказала Гафарова.

(Перевод: Фидан Мустафаева)