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Президент Ильхам Алиев пригласил компании, входящие в состав Восточногерманской бизнес-ассоциации, посетить Азербайджан

Политика Материалы 17 февраля 2023 13:45 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев пригласил компании, входящие в состав Восточногерманской бизнес-ассоциации, посетить Азербайджан

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проведены реформы в различных направлениях, в том числе в налоговой и таможенной сферах, создано привлекательное инвестиционное пространство для иностранных инвесторов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал 17 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генеральным исполнительным директором Восточногерманской бизнес-ассоциации Михаэлем Хармсом.

Президент Ильхам Алиев пригласил компании, входящие в состав Восточногерманской бизнес-ассоциации, посетить Азербайджан.

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