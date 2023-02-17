БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проведены реформы в различных направлениях, в том числе в налоговой и таможенной сферах, создано привлекательное инвестиционное пространство для иностранных инвесторов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал 17 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генеральным исполнительным директором Восточногерманской бизнес-ассоциации Михаэлем Хармсом.

Президент Ильхам Алиев пригласил компании, входящие в состав Восточногерманской бизнес-ассоциации, посетить Азербайджан.

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