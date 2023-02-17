Водительские права граждан Азербайджана будут признаны в ОАЭ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение Меморандум «О взаимном признании и обмене водительских удостоверений между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов".

Как сообщает в пятницу Trend, данный Меморандум о взаимопонимании был подписан 16 ноября 2022 года в Абу-Даби.

Действующие водительские права, выданные гражданам, прибывающим без цели проживания в соответствии с категориями транспортных средств, упомянутыми в меморандуме (с учетом минимального возраста), также признаются обеими странами. А в отношении граждан, прибывших с целью проживания, при обращении с целью изменения водительских прав, выданных уполномоченными органами сторон, эти граждане освобождаются от предусмотренного теоретического и практического экзамена.

Исполнение данного Меморандума осуществляют уполномоченные органы координирующих сторон - Главное управление Государственной полиции от имени Министерства внутренних дел Азербайджана, и Федеральное главное управление по выдаче водительских прав транспортным средствам и водителям - от имени МВД ОАЭ.

Согласно меморандуму, сторона должна незамедлительно проинформировать другую сторону по дипломатическим каналам о любых дополнениях или изменениях, внесенных в соответствующее национальное законодательство государства. При этом любые разногласия сторон разрешаются путем прямых переговоров и консультаций.

Меморандум о взаимопонимании вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, подтверждающего завершение всех процедур, и заключается на неопределенный срок. Документ подписан в двух подлинных копиях на арабском и английском языках. В случае каких-либо разногласий в описании меморандума предпочтение отдается тексту на английском языке.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и утвержден.

(Перевод: Фидан Мустафаева)