Москва готова организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении в России - Захарова

БАКУ/Trend/ - Москва подтверждает готовность организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении в России.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«По мирному договору между Азербайджаном и Арменией мы продолжаем оказывать содействие нашим партнерам. На днях состоялся полезный визит. В Баку и Ереване побывал спецпредставитель Сергея Лаврова по нормализации армяно-азербайджанский отношений Игорь Ховаев. И армянская и азербайджанская стороны подтвердили свою заинтересованность в посредничестве нашей страны. С учетом чувствительности темы мирного договора я не буду вдаваться в детали консультаций. Могу еще раз подтвердить готовность организации в Москве очередную встречу глав МИД Азербайджана, Армении и России по этому вопросу», - сказала она.