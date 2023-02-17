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Сергей Лавров посетит Азербайджан

Политика Материалы 17 февраля 2023 14:27 (UTC +04:00)
Сергей Лавров посетит Азербайджан

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БАКУ/Trend/ - Прорабатывается визит Лаврова в Баку в конце февраля.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Что касается визита, то такой визит прорабатывается", - сказала она, отвечая на вопрос о возможном визите Лаврова в Баку в конце февраля.

Она также сообщила, что Армения и Азербайджан подтвердили заинтересованность в посредничестве РФ в переговорах по мирному договору. Москва готова провести встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, добавила Захарова.

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