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Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном является историческим документом – Захарова

Политика Материалы 17 февраля 2023 14:30 (UTC +04:00)
Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном является историческим документом – Захарова

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БАКУ/Trend/ - Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном является историческим документом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«В этом документе отмечено новое качество отношений между странами. В частности, в нем определены основные направления сотрудничества во всех сферах. Совместно с Баку мы работаем над реализацией положений этого документа. По случаю годовщины подписания декларации запланирован ряд мероприятий», - отметила она.

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