Азербайджан удовлетворяет потребности Турции в палатках и контейнерах - Джахит Багчи

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день из Азербайджана отправлено более 750 тонн продовольствия в районы землетрясений в Турции.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

"Азербайджан удовлетворяет потребности Турции в палатках и контейнерах. Каковы наши потребности, какую работу мы можем сделать в этом направлении - все это мы продолжаем обсуждать. Сегодня из Азербайджана в Турцию отправляются 26 контейнерных домов. Еще раз спасибо за эту помощь. Азербайджан мобилизовал все силы, чтобы облегчить условия жизни пострадавших во время землетрясения. По этой причине я еще раз благодарю азербайджанский народ", - добавил посол.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. 7 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по жертвам землетрясения.