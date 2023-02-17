12 человек, причастных к геноциду в Гарадаглы, находятся в международном розыске (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:44)

БАКУ /Trend/ - 12 человек, чья причастность к геноциду в Гарадаглы доказана, на сегодняшний день находятся в международном розыске.

Об этом сказал в пятницу Trend старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Фирад Алиев.

"Проведенным расследованием установлено, что в период с 14 по 17 февраля 1992 года члены армянских вооруженных формирований, умышленно убили 67 жителей села Гарадаглы Ходжавендского района, из них - 9 несовершеннолетних, 10 женщин, 14 человек старше 60 лет; был причинен тяжкий вред здоровью двоих жителей села, нанесением им различных телесных повреждений, опасных для жизни; 49 человек были взяты в заложники. Кроме того, армянскими бандформированиями были ограблены и сожжены жилые дома и государственные объекты. Наряду с этим, из 1 008 жителей села азербайджанской национальности, 941 житель был насильственно выселен из мест своего законного нахождения без оснований, установленных нормами международного права и законами Азербайджанской Республики.

В ходе расследования уголовного дела в качестве обвиняемых по статье 103 (геноцид) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики были привлечены 12 лиц, в отношении которых на основании решений суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время проводятся комплексные следственно-оперативные мероприятия", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)