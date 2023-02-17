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Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)

Политика Материалы 17 февраля 2023 18:54 (UTC +04:00)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом мероприятий на 2023 год, утвержденным в рамках сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и Международным комитетом Красного Креста (МККК), при участии наших военнослужащих был проведен курс на тему "Подход к взрывным травмам".

Об этом Trend сообщили в пятницу в министерстве обороны Азербайджана.

В ходе курса слушателям были представлены брифинги на такие темы, как «Физические проявления взрыва», «Взрывные травмы», «Травмы системы кровообращения и брюшной полости», «Демонстрация оценки состояния пациента», «Травмы глаз и носа», «Травмы головы и мозга, и ограничение физических возможностей», «Травмы нижних и верхних конечностей», «Змеиные укусы» и другим темам.

Были проведены занятия с группами по указанным темам, выполнены различные упражнения.
В заключение выпускникам были вручены сертификаты, сделано фото на память.

Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам» (ФОТО)
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