МИД прокомментировал информацию о якобы запрете на въезд в ОАЭ граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Информация о якобы запрете на въезд в ОАЭ граждан Азербайджана не соответствует действительности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя сообщения о том, что якобы соответствующие структуры ОАЭ ввели ограничение на оформление въездных виз и запрет на въезд в страну для граждан Азербайджанской Республики.

По его словам, с целью внесения ясности в распространившуюся информацию министерство иностранных дел Азербайджанской Республики направило соответствующий запрос в посольство страны в ОАЭ, Генеральное консульство в Дубае, а также в посольство ОАЭ в Азербайджанской Республике.

"Согласно полученной информации, сообщения о том, что для граждан Азербайджанской Республики в массовом порядке создаются трудности с оформлением въездной визы в Объединенные Арабские Эмираты, введен запрет на въезд, не соответствуют действительности. ОАЭ продолжают оформлять визы в соответствии с требованиями законодательства страны, и известно, что случаи отказа в оформлении визы не исключены только по ряду индивидуальных оснований", - сказал представитель МИД.