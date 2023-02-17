Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Совета Европейского Союза (ФОТО) (Дополнено)

БАКУ/Trend/ - 17 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

Как сообщает Trend, на встрече были проведены обсуждения вокруг нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, переговоров по мирному договору и Брюссельского мирного процесса.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан поддерживает Брюссельский мирный процесс.

Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз продолжит усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в переговорах по мирному договору, обеспечении стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о деятельности миссии Европейского Союза в Армении.