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Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Совета Европейского Союза (ФОТО) (Дополнено)

Политика Материалы 17 февраля 2023 21:17 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Совета Европейского Союза (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - 17 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

Как сообщает Trend, на встрече были проведены обсуждения вокруг нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, переговоров по мирному договору и Брюссельского мирного процесса.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан поддерживает Брюссельский мирный процесс.

Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз продолжит усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в переговорах по мирному договору, обеспечении стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о деятельности миссии Европейского Союза в Армении.

Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Совета Европейского Союза (ФОТО) (Дополнено)
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Совета Европейского Союза (ФОТО) (Дополнено)
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Совета Европейского Союза (ФОТО) (Дополнено)
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Совета Европейского Союза (ФОТО) (Дополнено)
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Совета Европейского Союза (ФОТО) (Дополнено)
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Совета Европейского Союза (ФОТО) (Дополнено)
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Совета Европейского Союза (ФОТО) (Дополнено)
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Совета Европейского Союза (ФОТО) (Дополнено)
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