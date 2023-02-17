Президент Ильхам Алиев: Наше государство оказывает постоянную поддержку еврейской общине

БАКУ /Trend/ - Наше государство оказывает постоянную поддержку еврейской общине.

Как передает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Конференции европейских раввинов Пинхасом Гольдшмидтом.

Говоря о проживающей в Губинском районе Азербайджана еврейской общине, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что государство оказывает ей постоянную поддержку, регулярно принимаются меры для улучшения условий жизни еврейской общины. Глава государства отметил, что на протяжении тысячелетий это является образом жизни азербайджанского народа.