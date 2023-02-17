Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Конференции европейских раввинов (ФОТО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 17 февраля встретился в Мюнхене с президентом Конференции европейских раввинов Пинхасом Гольдшмидтом.

Как сообщает Trend, глава государства отметил на встрече, что исторически еврейская община жила в Азербайджане в условиях мира, дружбы и взаимопонимания, свободно выполняла религиозные обряды, в стране созданы условия для деятельности синагог.

Говоря о проживающей в Губинском районе Азербайджана еврейской общине, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что государство оказывает ей постоянную поддержку, регулярно принимаются меры для улучшения условий жизни еврейской общины. Глава государства отметил, что на протяжении тысячелетий это является образом жизни азербайджанского народа.

Президент Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт с удовлетворением вспомнил свой визит в Азербайджан и встречу с великим лидером Гейдаром Алиевым в 1997 году, сказал, что встреча с общенациональным лидером произвела на него глубокое впечатление. Он отметил, что еврейская община Азербайджана продолжает свою деятельность на прочной основе, выразил признательность главе государства за условия, созданные для еврейской общины, внимание и заботу о ней.

Пинхас Гольдшмидт подчеркнул, что условия, созданные в Азербайджане для представителей различных религий, в том числе еврейской общины, являются примером другим странам. Он сообщил, что совершил поездку в Губинский район и ознакомился с условиями жизни еврейской общины, сказал, что был впечатлен тем, что там действуют 13 синагог.

Президент Конференции европейских раввинов отметил, что всестороннее развитие связей между Азербайджаном и Израилем вызывает удовлетворение, еврейские общины, проживающие в различных странах мира, также вносят вклад в развитие этих связей.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул успешное развитие партнерских и дружественных отношений между Азербайджаном и Израилем в различных областях. Глава государства выразил уверенность в том, что открытие посольства Азербайджана в Израиле внесет большой вклад в развитие этих связей.

На встрече было подчеркнуто, что представители Европейской еврейской общины намерены совершить визит в Азербайджан.