На базе мобилизационного обеспечения Сухопутных войск проведены командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2023 год, на базе мобилизационного обеспечения Сухопутных войск Азербайджана проведены командно-штабные учения.

Как сообщили Trend в Министерстве обороны, основной целью учений является повышение управленческих способностей и навыков оперативного принятия решений личного состава базы мобилизационного обеспечения при приеме, оформлении, сборе в соответствии с воинской квалификацией и других мероприятиях военнообязанных, подлежащих призыву, на сборном пункте при объявлении Президентом Азербайджанской Республики всеобщей или частичной мобилизации, а также для дальнейшего улучшения взаимодействия штабов.

В соответствии с планом учений на участках имитировалась деятельность по приему, проверке и назначению на места службы призывников из запаса, на карте были уточнены все предстоящие задачи и подготовлены доклады командиров.

Прибывшие на базу мобилизационного обеспечения заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев и руководящий состав наблюдали за ходом учений.

Присутствовавший на брифинге в штабе сборного пункта генерал-лейтенант Э.Эфендиев заслушал доклады о решениях, принятых в связи с проведением соответствующей регистрации военнослужащих, проведением врачебных осмотров, обеспечением их необходимыми видами снабжения, а также оперативным выполнением других задач.

Затем заместитель министра поинтересовался состоянием столовых и общежитий на базе, а также организацией медицинской службы, дал соответствующие поручения.

Задачи, поставленные в ходе командно-штабной подготовки, были успешно выполнены военнослужащими.