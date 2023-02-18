Обнародован объем оказанной Азербайджаном гуманитарной помощи Турции

БАКУ /Trend/ - Стал известен общий объем и номенклатура гуманитарных грузов, человеческих ресурсов и технического оборудования, направленные Азербайджаном в Турцию в связи с разрушительным землетрясением в братской стране.

Как сообщает Trend, об этом говорится в аккаунте Министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. 7 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по жертвам землетрясения.

Предоставляем статистическую инфографику на 17 февраля: