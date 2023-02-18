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МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 18 февраля 2023 13:17 (UTC +04:00)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в целях оказания поддержки в ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают работы по сооружению палаточных городков, направленных ведомством в братскую страну.

Как сообщает Trend, силами МЧС в трех различных местах в провинции Кахраманмараш сооружены палаточные городки. Для людей, размещенных в палатках, созданы необходимые условия, в том числе установлена мобильная полевая кухня и организовано горячее питание.

МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше (ФОТО/ВИДЕО)
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