По Лачинской дороге проехали два транспортных средства миротворцев (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Сегодня по Лачинской дороге проехали два автомобиля, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает в субботу сотрудник Trend, командированный в Шушу, были созданы условия для беспрепятственного проезда 1 легкового и 1 грузового автомобилей российского миротворческого контингента в направлении Ханкенди.

Это еще раз свидетельствует о том, что движение машин гуманитарного назначения по территории, где проходит акция представителей неправительственных организаций Азербайджана, свободно и нет никаких препятствий.

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже шестьдесят девятый день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.