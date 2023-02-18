Нападение на посольство Азербайджана является нарушением международного права - Реза Пехлеви (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Нападение на посольство Азербайджана является нарушением международного права.

Как сообщает Trend, об этом заявил Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана Мохамедрезы Пехлеви, в интервью телеканалу ARB TV.

"Иранский режим не придает значения международным законам. По другому это назвать нельзя. Иранский режим отвернулся от международных законов и не обращает на них внимания. Процессы, происходящие в Иране, могут превратить его в свободную страну. Каждый гражданин, проживающий на территории Ирана, в рамках законов должен уважительно относиться к правам населения Южного Азербайджана", - добавил Р. Пехлеви.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

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