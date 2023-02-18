В Баку проходит I Международный гинекологический конгресс (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - При совместной организации Национального онкологического центра и Общества онкологов Азербайджана в Баку проходит I Международный гинекологический конгресс «GYNOAZ-2023: опухоли женских репродуктивных органов», приуроченный к 100-летию со дня рождения академика Зарифы Алиевой.

В мероприятии, проходящем в Национальном онкологическом центре, наряду с азербайджанскими врачами, принимают участие специалисты из Германии, Соединенных Штатов Америки, Турции, Казахстана и России.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, главный врач Национального онкологического центра Азад Керимли, выступая на конгрессе, приветствовал участников от имени генерального директора центра, академика Джамиля Алиева и пожелал успеха работе мероприятия.

Говоря об исключительных заслугах академика Зарифы Алиевой в развитии азербайджанского здравоохранения, в частности офтальмологии, главный врач сказал: «Зарифа Алиева является автором многочисленных весомых исследований в области диагностики и лечения некогда широко распространенной в республике трахомы, а также выявлению, лечению и профилактике профессиональных глазных болезней у работников химической и электронной промышленности.

Кроме того, Зарифа Алиева также проделала большую работу и в развитии терапевтической офтальмологии.

Выдающийся ученый-офтальмолог является автором 12 монографий, более 150 научных трудов и одного научного открытия.

Академик Зарифа Алиева была как выдающимся ученым, так и истинной азербайджанской женщиной. Она завоевала любовь своего окружения высокими человеческими качествами, дальновидностью, терпением и выдержкой.

Зарифа Алиева также была видным общественным деятелем. Она была членом Комитета защиты мира бывшего СССР, заместителем председателя Азербайджанского комитета защиты мира, членом правления Всесоюзного общества «Знание», Президиума Всесоюзного научного общества офтальмологов, удостоена почетного звания «Заслуженный деятель науки».

Конгресс продолжился художественной частью и презентациями.

Отметим, что на мероприятии с докладами о заболеваниях женских репродуктивных органов выступят генеральный директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, академик Диляра Кайдарова, заведующий отделом гинекологии Берлинского университета Шарите профессор Джалид Сехули, специалист в области психосоматической медицины и психотерапии того же университета доктор Адак Пирморади-Сехули, профессор Университета Хаджеттепе Мурат Гюльтекин, заведующий отделением гинекологии Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга (США) профессор Надим Р.Абу-Рустум, глава Центра онкогинекологии Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии доктор Ерлан Кукубасов, доктор Ольга Шпилева и доктор Аида Гилядова из Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.

От Азербайджана в презентациях и дискуссиях примут участие заведующий отделением онкогинекологии Национального онкологического центра доктор философии по медицине Шамистан Алыев, директор Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики профессор Джамиля Гурбанова, профессор Азербайджанского медицинского университета Ислам Махалов, заведующий отделением диагностики и лечения Национального онкологического центра предопухолевых заболеваний врач Туран Надирова, профессор Азербайджанского медицинского университета Саадат Султанова, заведующий Женским центром в Центральной клинике, доктор философии по медицине Махира Исмаилова, заведующий отделением акушерства и гинекологии Центральной таможенной больницы доктор философии по медицине Тарана Байрамова, заведующий II отделением акушерства и гинекологии Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета, доктор философии по медицине Тураб Джанбахышев и другие.

Напомним, что 17 февраля состоялась практическая часть мероприятия, участникам были продемонстрированы «живые» операции из операционных. В первый рабочий день конгресса с участием известных специалистов были проведены также два мастер-класса.

Конгресс завершит работу сегодня.