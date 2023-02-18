Президент Ильхам Алиев: Азербайджан увеличивает экспорт газа на европейский энергетический рынок

БАКУ /Trend/ - Азербайджан увеличивает экспорт газа на европейский энергетический рынок.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече в Мюнхене с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером.

Глава государства отметил роль, которую в настоящее время играет Азербайджан в энергоснабжении Европейского Союза, подписание Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в ходе визита Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан.

Подчеркнув, что Азербайджан увеличивает экспорт газа на европейский энергетический рынок, Президент Ильхам Алиев также довел до внимания, что наша страна обладает большим потенциалом возобновляемой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря и на суше. Отметив в этой связи важность Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией, глава государства сказал, что в настоящее время с международными компаниями-партнерами подписаны различные документы, связанные с производством до 25 гигаватт возобновляемой энергии, в этом направлении ведется работа.