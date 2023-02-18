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Президент Ильхам Алиев поблагодарил Европейский инвестиционный банк за активное участие в процессе реализации проекта «Южный газовый коридор»

Политика Материалы 18 февраля 2023 17:12 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Европейский инвестиционный банк за активное участие в процессе реализации проекта «Южный газовый коридор»

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БАКУ /Trend/ - У нашей страны очень тесные связи с Европейским Союзом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече в Мюнхене с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером.

Выразив удовлетворение сотрудничеством между Европейским инвестиционным банком и Азербайджаном, глава государства сказал, что у нашей страны очень тесные связи с Европейским Союзом.

Президент Азербайджана поблагодарил за активное участие Европейского инвестиционного банка в качестве финансового партнера в процессе реализации проекта «Южный газовый коридор».

Проинформировав о стоящей на повестке дня Азербайджана концепции цифровой трансформации, развития и экспорта возобновляемых источников энергии, расширения транспортных связей, глава государства сказал, что Европейский инвестиционный банк может стать близким партнером нашей страны по всем трем областям.

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