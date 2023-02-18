Президент Ильхам Алиев поблагодарил Европейский инвестиционный банк за активное участие в процессе реализации проекта «Южный газовый коридор»

БАКУ /Trend/ - У нашей страны очень тесные связи с Европейским Союзом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече в Мюнхене с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером.

Выразив удовлетворение сотрудничеством между Европейским инвестиционным банком и Азербайджаном, глава государства сказал, что у нашей страны очень тесные связи с Европейским Союзом.

Президент Азербайджана поблагодарил за активное участие Европейского инвестиционного банка в качестве финансового партнера в процессе реализации проекта «Южный газовый коридор».

Проинформировав о стоящей на повестке дня Азербайджана концепции цифровой трансформации, развития и экспорта возобновляемых источников энергии, расширения транспортных связей, глава государства сказал, что Европейский инвестиционный банк может стать близким партнером нашей страны по всем трем областям.