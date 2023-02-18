У Азербайджана и Армении есть историческая возможность обеспечить прочный мир - Энтони Блинкен

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана и Армении есть поистине историческая возможность обеспечить прочный мир после 30-летнего конфликта.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Мюнхене.

«Я хочу поблагодарить Президента Ильхама Алиева, премьер-министра Пашиняна за то, что они сегодня здесь. Мы считаем, что у Армении и Азербайджана есть поистине историческая возможность обеспечить прочный мир после более чем 30-летнего конфликта. Сами стороны вновь сосредоточили свое внимание на мирном процессе, в том числе посредством прямых переговоров, а также с участием ЕС и США. Соединенные Штаты готовы сделать все возможное, чтобы поддержать эти усилия, будь то непосредственно с нашими друзьями, будь то в трехстороннем формате, подобном этому, или с другими международными партнерами. Но я очень благодарен за присутствие сегодня и Президента, и премьер-министра, и надеюсь на хорошие переговоры»,- сказал он.