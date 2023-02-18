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Пашинян в Мюнхене: пока лидеры обсуждают, Воваевич теребит микрофон (ВИДЕО)

Политика Материалы 18 февраля 2023 19:58 (UTC +04:00)
Пашинян в Мюнхене: пока лидеры обсуждают, Воваевич теребит микрофон (ВИДЕО)

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БАКУ/Trend/ - В Мюнхене проходит конференция по безопасности. В пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе» в рамках конференции принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Присутствубщие в зале журналисты поймали армянского премьера за достойным его занятием. Пока лидеры стран региона обсуждали вопросы, свзяанные с будущим региона и геополитической сиутацией, армянский премьер не придумал ничего лучше, чем теребить явно выключенный микрофон.

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