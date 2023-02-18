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Президент Ильхам Алиев: Мы готовы говорить с армянским меньшинством в Карабахе - но с теми, кто родился и живет в Карабахе, а не с теми, кто был экспортирован туда из России

Политика Материалы 18 февраля 2023 20:12 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы готовы говорить с армянским меньшинством в Карабахе - но с теми, кто родился и живет в Карабахе, а не с теми, кто был экспортирован туда из России

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БАКУ /Trend/ - Мы готовы говорить с армянским меньшинством в Карабахе - но с теми, кто родился и живет в Карабахе, а не с теми, кто был экспортирован туда из России. Может быть, слово "экспортирован" недостаточно верное, скорее он был туда тайком переброшен.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 февраля в ходе пленарного заседания на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

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