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Президент Ильхам Алиев: Новая геополитическая ситуация создала Азербайджану некоторые преимущества в отношении проектов коммуникации

Политика Материалы 18 февраля 2023 20:34 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Новая геополитическая ситуация создала Азербайджану некоторые преимущества в отношении проектов коммуникации

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БАКУ /Trend/ - Новая геополитическая ситуация создала Азербайджану некоторые преимущества в отношении проектов коммуникации.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе».

«В то же время были некоторые преимущества, особенно в отношении проектов коммуникации. Азербайджан в течение многих лет инвестировал в создание современного транспорта, логистики и инфраструктуры. И теперь перенаправление грузоперевозок из Центральной Азии через Азербайджан в Европу создает дополнительные возможности», - отметил глава государства.

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