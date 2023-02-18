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Президент Ильхам Алиев: Азербайджану и Армении необходимо продемонстрировать, что переход от взаимной ненависти и враждебности должен быть завершен

Политика Материалы 18 февраля 2023 20:55 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджану и Армении необходимо продемонстрировать, что переход от взаимной ненависти и враждебности должен быть завершен

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БАКУ /Trend/ - Азербайджану и Армении необходимо продемонстрировать, что переход от длительного состояния взаимной ненависти и враждебности должен быть завершен.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе».

«Мы сейчас работаем над мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном. Будем надеяться, что сможем завершить эту работу как можно скорее, - отметил глава государства. - И я думаю, это может стать хорошим примером того, как страны, у которых были серьезные исторические разногласия, могут собраться вместе и перевернуть страницу вражды».

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