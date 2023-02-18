Президент Ильхам Алиев: Выражение «Нагорный Карабах» больше недействительно

БАКУ /Trend/ - Выражение «Нагорный Карабах» больше недействительно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе».

«К вашему сведению, выражение «Нагорный Карабах» больше недействительно. Вообще-то, это русское выражение. «Nagorno» означает «гористый», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане не существует такой административной единицы, как «Нагорный Карабах». «Поэтому, конечно, я хотел бы попросить наших партнеров проявлять уважение к суверенитету и Конституции Азербайджана. Существует Карабахский регион Азербайджана, где есть армянское население», - сказал глава государства.