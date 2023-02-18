Президент Ильхам Алиев: С 12 декабря и по сей день по территории проведения акции проехало 2500 транспортных средств

БАКУ/Trend/ - С 12 декабря прошлого года и по сей день по территории проведения акции проехало 2500 транспортных средств, что свидетельствует об отсутствии блокады.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе».

«С 12 декабря и по сей день, в период, когда наши активисты от гражданского общества находятся у блокпоста, там проехало 2500 транспортных средств, включая транспортные средства российских миротворцев и представителей Международного Комитета Красного Креста. Около 100 пациентов были вывезены Красным Крестом на лечение из Карабаха в Армению. И как можно назвать это блокадой, если дорога открыта?», - отметил глава государства.