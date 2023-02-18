Президент Ильхам Алиев: Армения около 30 лет оккупировала азербайджанские земли, но никакие санкции по отношению к ней не применялись

БАКУ/Trend/ - Армения около 30 лет оккупировала азербайджанские земли, но никакие санкции по отношению к ней не применялись.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе».

«Около 30 лет наши земли находились под армянской оккупацией. Премьер-министр Гарибашвили отметил, что в 2008 году, после российско-грузинской войны, против России не было введено никаких санкций. Но я тоже могу сказать, что Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, нарушила международное право и не выполняла резолюции Совета Безопасности ООН на протяжении 27 лет. И никаких санкций по отношению к ним не применялось», - подчеркнул глава государства.

«Мы ожидали, что Совет Безопасности ООН проявит уважение к собственным резолюциям. Но мы видели, что никакого продвижения нет. И есть общее понимание того, что этот конфликт заморожен. Таким образом, мы доказали, что конфликт не заморожен. Мы были вынуждены сражаться. Нам пришлось пожертвовать 3 тысячами жизней, чтобы восстановить наше достоинство, нашу территориальную целостность, справедливость и выполнить резолюции Совета Безопасности ООН», - добавил Президент Азербайджана.