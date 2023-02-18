Президент Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом

БАКУ /Trend/ - Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе».

«Мы вели войну. Результаты этой войны были признаны международным сообществом и армянской общественностью. Лучшим показателем этого стал новый мандат, который армянское население дало премьер-министру. Таков был мандат на установление мира. Поэтому нам нужно смотреть в будущее», - сказал глава государства.