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Президент Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом

Политика Материалы 18 февраля 2023 23:33 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом

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БАКУ /Trend/ - Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе».

«Мы вели войну. Результаты этой войны были признаны международным сообществом и армянской общественностью. Лучшим показателем этого стал новый мандат, который армянское население дало премьер-министру. Таков был мандат на установление мира. Поэтому нам нужно смотреть в будущее», - сказал глава государства.

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