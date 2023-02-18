Президент Ильхам Алиев: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе».

«Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана, составляют меньшинство. Азербайджан - многонациональная страна.И все меньшинства в Азербайджане обладают равными правами и привилегиями, включая культурные, лингвистические и другие, а также обеспечена их безопасность», - подчеркнул глава государства.