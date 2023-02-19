Президент Ильхам Алиев: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует

БАКУ /Trend/ - Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе».

«Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует. Может быть, существует только на бумаге. У бывших сопредседателей Минской группы, которая не дала никаких результатов за 28 лет работы, все еще есть некоторые рычаги влияния на ситуацию. Поэтому у нас есть платформа, организуемая Соединенными Штатами, Россией и сейчас уже и Европейским Союзом», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Франции там уже нет из-за односторонней проармянской позиции французского правительства. «И это понятно, когда ты посредник, ты не можешь принимать чью-либо сторону. И вы не можете демонстрировать, что принимаете чью-либо сторону», - сказал глава государства.