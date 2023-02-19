Президент Ильхам Алиев: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет

БАКУ /Trend/ - Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе».

«Исходя из нашего опыта, могу сказать вам, что мирные переговоры иногда длятся слишком долго. Мы вели мирные переговоры в течение 28 лет. Вы можете себе представить? С 1992 по 2020 год. И если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет», - подчеркнул глава государства.