Президент Ильхам Алиев: Наша война была освободительной

БАКУ /Trend/ - Наша война была освободительной.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе».

«Мы воевали на своей территории. Наша война была освободительной войной. И поэтому это была справедливая война. Наша война не была оккупационной войной. И поэтому в нашей армии не было ни одного человека, который бы покинул поле боя. В течение сорока четырех дней, когда наши города и села обстреливались ракетами «Искандер», никто не покидал поле боя. А в Армении было 11 тыс. дезертиров. Почему? Не потому, что они проигрывали на поле боя. Потому что их война была оккупационной войной. Не было мотивации», - подчеркнул глава государства.