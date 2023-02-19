Пашинян провалился перед Президентом Ильхамом Алиевым - признают даже армяне

БАКУ/Trend/ - Армяне никак не могут прийти в себя после очередного провала премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Мюнхенской конференции по безопасности.

В частности, армянский политик, зампред «Армянского Национального Конгресса» Левон Зурабян отмечает, что он с ужасом наблюдал за дебатами между Пашиняном и Президентом Ильхамом Алиевым на Мюнхенской конференции.

«Если наблюдать за эволюцией лидеров Армении от Левона Тер-Петросяна до Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а от них до Никола Пашиняна, то трудно отмахнуться от мысли, что следующим лидером Армении будет питекантроп»,- отметил Зурабян.

Как подчеркнул Зурабян, Пашинян промолчал, когда Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан готов говорить с представителями армянской общины, которые родились и всю жизнь прожили в Карабахе, а не с тем человеком, который был экспортирован из России, то есть в Рубеном Варданяном.

Политик также отмечает, что Пашинян потратил большую часть своего времени на глупые утверждения касательно сноса мечетей в советское время.

«Согласно узкой логике Пашиняна, мировая общественность должна была сделать вывод, что то, что сделали армяне, не имеет большого значения. К тому же Пашинян тратил на эту полную глупость львиную долю отведенного ему времени»,- сказал он.

Словом, как отмечает Зурабян, вчерашнее выступление Пашиняна на Мюнхенской конференции по безопасности выявило ужасные реалии.

«Жалкое воплощение позорной капитуляции Армении сидело в Мюнхене, и стало ясно, что если мы чего-то не потеряли на поле боя, то потеряем в результате плохой дипломатии»,- заключил он.