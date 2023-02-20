Наша цель - обеспечение стабильного мира и процветания на Южном Кавказе – Мевлют Чавушоглу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Наша цель заключается в обеспечении стабильного мира и процветания на Южном Кавказе.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Он отметил, что в ходе совместных переговоров с Блинкеном обсуждались вопросы, связанные с Южным Кавказом.
"В последнее время и у Блинкена, и у меня были контакты с Азербайджаном и Арменией. Наша цель – обеспечить стабильный мир и процветание на Южном Кавказе. Мы будем продолжать прилагать совместные усилия в этом направлении", - сказал он.
Отметим, что Блинкен находится с визитом в Турции.
(Перевод: Фидан Мустафаева)