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Наша цель - обеспечение стабильного мира и процветания на Южном Кавказе – Мевлют Чавушоглу (Дополнено)

Политика Материалы 20 февраля 2023 11:56 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Наша цель заключается в обеспечении стабильного мира и процветания на Южном Кавказе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он отметил, что в ходе совместных переговоров с Блинкеном обсуждались вопросы, связанные с Южным Кавказом.

"В последнее время и у Блинкена, и у меня были контакты с Азербайджаном и Арменией. Наша цель – обеспечить стабильный мир и процветание на Южном Кавказе. Мы будем продолжать прилагать совместные усилия в этом направлении", - сказал он.

Отметим, что Блинкен находится с визитом в Турции.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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