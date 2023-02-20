За «красной чертой»: «35 лет безумия (1988-2023)» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Youtube-канал VMedia публикует видео под названием «35 лет упрямого безумия (1988-2023)», где речь идет о том, что так называемое «Карабахское движение» в Армении было взращено на вопиющем обмане собственного народа, в сознание которого годами вбивались различные циничные фейки.

Напомним, что в феврале 2023 года исполнилось 35 лет с момента начала самого сложного и кровопролитного конфликта на постсоветском пространстве, начавшегося с необоснованных территориальных притязаний Армении на часть Азербайджана - бывшую Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО). Эти сепаратистские требования обосновываются с помощью фейков, которые, не стесняясь, на весь мир озвучивают армянские лидеры.

Канал простыми фактами доказывает, что армянские президенты и главы правительств годами говорят полную чушь, которая выглядит смешно, как с точки зрения международного права, так даже и законов бывшего СССР.

Между тем, под влиянием данных фейков, одурманенное армянское население решилось в 1988 году на кровопролитие, последствия которого еще долго будут ощущаться в Армении. Достаточно уже того, что на сегодняшний день Армения представляет из себя слабое государство в различных отношениях, и прежде всего, в экономическом и военном.

По прошествии 35 лет безумия, начавшегося с т.н. «Карабахского движения», Армения никак не может вернутся обратно за однажды пройденную «красную линию» международного права и просто здравых логических законов. И чем быстрее в Ереване поймут, что лучше сделать шаг назад, тем лучше.